Sudan'da Askeri Hareketlilik (2)
2 saat önce
Sudan'da, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:15 Kaynak: AA
'da, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
Sudan'da Darbe! Ordu Yönetime El Koydu, Devlet Başkanı Görevi Bıraktı
AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı
Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi
Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı