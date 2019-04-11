Ordu'nun Yönetime El Koyduğu Sudan'da Binlerce Kişi Karargaha İlerliyor

Sudan ordusu, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i darbe ile düşürerek ülkede yönetime el koydu. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul geçici askeri hükümetin başkanı oldu. Sudan'da, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNE GÖZALTI
İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutuklandığı belirtiliyor. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI BİNASI KUŞATILDI
Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.
HALK, KARARGAHA İLERLİYOR
Sudan'da, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
ASKERLER İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNİ GÖZALTINA ALIYOR
Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti.
İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı belirtiliyor.
Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.