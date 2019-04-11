Sudan'da Askeri Hareketlilik - Halk Sokaklarda
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Araçların korna çalarak ilerleyişi Sudanlıların sevinç gösterileri yapması ve slogan atarak yürümesi Kutlama yapanlardan detaylar Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:31 Kaynak: AA
Araçların korna çalarak ilerleyişi
Sudanlıların sevinç gösterileri yapması ve slogan atarak yürümesi
Kutlama yapanlardan detaylar Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı. Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
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