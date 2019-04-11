Son Dakika Haberleri: Sudan'da Askeri Hareketlilik - Halk Sokaklarda

Sudan'da Askeri Hareketlilik - Halk Sokaklarda

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Araçların korna çalarak ilerleyişi Sudanlıların sevinç gösterileri yapması ve slogan atarak yürümesi Kutlama yapanlardan detaylar Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı.

Sudan'da Askeri Hareketlilik - Halk Sokaklarda, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Araçların korna çalarak ilerleyişi
Sudanlıların sevinç gösterileri yapması ve slogan atarak yürümesi
Kutlama yapanlardan detaylar Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı. Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:31 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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