Son Dakika Haberleri: Sudan'da Askeri Hareketlilik - Halk Sokaklarda (2)

Sudan'da Askeri Hareketlilik - Halk Sokaklarda (2)

55 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sudanlıların slogan atarak yürüyüş yapması Başkentteki ulusal ordu karargahı yakınında toplanan kalabalık Bazı askerler ve vatandaşların birlikte kutlama yapması Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sudanlıların slogan atarak yürüyüş yapması
Başkentteki ulusal ordu karargahı yakınında toplanan kalabalık
Bazı askerler ve vatandaşların birlikte kutlama yapması
Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı. Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:40 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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