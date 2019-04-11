Sudan'da Askeri Hareketlilik - Halk Sokaklarda (2)
55 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sudanlıların slogan atarak yürüyüş yapması Başkentteki ulusal ordu karargahı yakınında toplanan kalabalık Bazı askerler ve vatandaşların birlikte kutlama yapması Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:40 Kaynak: AA
Sudanlıların slogan atarak yürüyüş yapması
Başkentteki ulusal ordu karargahı yakınında toplanan kalabalık
Bazı askerler ve vatandaşların birlikte kutlama yapması
Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı. Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
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