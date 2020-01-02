Sudan'da askeri uçak düşmesi sonucu 11 kişi öldü - Son Dakika

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, askeri çağın, Batı Darfur eyaletinin Cuneyne kentinde Cuneyne Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Salih, uçakta hükümetten ya da ordudan üst düzey isimlerin bulunmadığı belirtti.
Son 4 gündür onlarca kişinin hayatını kaybettiği kabile çatışmalarının yaşandığı Cuneyne kentinde, hükümet ve ordudan yetkililer incelemede bulunuyordu.