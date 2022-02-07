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Son dakika! Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

Son dakika! Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor

07.02.2022 21:34

Edinilen son dakika haberine göre - Sudan'da askeri yönetime karşı düzenlenen protestolar devam ederken, güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

- Sudan'da askeri yönetime karşı düzenlenen protestolar devam ederken, güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Yüz günü geride bırakan protestolarda halk, bugün de başta başkent Hartum olmak üzere birçok kentte sokağa indi. Göstericiler, sık sık "Askeri yönetime hayır" ve "Kana kan" sloganları attı.

Başkentteki göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümesi üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi (CCSD) verilerine göre, Sudan'da devam eden gösterilerde bugüne kadar 79 kişi hayatını kaybetti.

(Mohammad Abu Omrain/İHA)

Son dakika! Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor
Son dakika! Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor
Son dakika! Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor

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Güvenlik güçleri, Hartum, Sudan, Ekim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika


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