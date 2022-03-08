Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor

08.03.2022 21:17
Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor

Sudan'da binlerce kişi, askerlerin yönetimi sivillere bırakması talebiyle gösteri ve yürüyüşler düzenledi.

Sudan'da binlerce kişi, askerlerin yönetimi sivillere bırakması talebiyle gösteri ve yürüyüşler düzenledi.

Derhal ve tam sivil yönetime geçiş talep eden eylemciler, başkent Hartum, Bahri, Umdurman ve Medeni gibi kentlerde sokağa çıktı.

Birçok önemli noktanın ve caddenin trafiğe kapatıldığı Hartum'da, protestocular, askeri yönetim karşıtı sloganlar attı, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve boyalı suyla müdahale etti.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, 25 Ekim 2021'den bu yana devam eden bu gösterilerde, yüzlerce kişi gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla yaralanırken 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahale ve hükümetin feshedilmesinin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Dört ayı aşkın süredir hükumetin kurulamadığı ve başbakanın olmadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin tek otoritesi Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

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cumhurbaşkanlığı sarayı, Hartum, Polis, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika


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