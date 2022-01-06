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Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 1 kişi öldü - Son Dakika

Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 1 kişi öldü

06.01.2022 20:25
Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 1 kişi öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, bugün başkentteki askeri darbe karşıtı gösterilerde Umdurman kentinde 1 kişinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitirmesiyle, 25 Ekim 2021'den bu yana teyit edilen ölü sayısının 58'e ulaştığı kaydedildi.

Sudan polisi, tam sivil yönetime geçiş talebiyle başkentin Şerveni bölgesinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket eden askeri darbe karşıtı göstericileri yoğun gaz ve ses bombalarıyla dağıtmıştı.

Ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine karşı çıkan binlerce kişi, Direniş Komitelerinin çağrısıyla başkentin birçok bölgesinde sokağa çıkmıştı.

Sudanlı yetkililer, gösteriler öncesinde başkente çıkan köprüleri trafiğe kapatmış, telefon ve internete erişimi kısıtlamıştı.

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Hartum, Sudan, Darbe, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 1 kişi öldü - Son Dakika
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