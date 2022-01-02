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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto: 2 ölü - Son Dakika

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto: 2 ölü

02.01.2022 20:36

Sudan'da askeri yönetime karşı devam eden protestolar sırasında güvenlik güçleri tarafından 2 kişinin daha öldürüldüğü bildirildi.

Sudan'da askeri yönetime karşı devam eden protestolar sırasında güvenlik güçleri tarafından 2 kişinin daha öldürüldüğü bildirildi. Geçtiğimiz sene 25 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda can kaybı 56'ya yükseldi.

Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Ülkede askeri müdahaleden bu yana düzenlenen 12'inci büyük protestoda, göstericiler, yeniden başkent Hartum'daki başkanlık sarayına doğru yürüdü. Güvenlik güçleri ise, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanarak havaya ateş açtı. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 protestocunun hayatını kaybettiği belirtilerek, geçtiğimiz sene 25 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda can kaybının 56'ya yükseldiği ifade edildi.

Komite, hayatını kaybeden protestoculardan 1'inin 20'li yaşlarda olduğunu ve başkent Hartum'da başından aldığı darbeler nedeniyle öldüğünü, diğer protestocunun ise Omdurman'da göğsünden vurularak öldüğünü açıkladı.

Görgü tanıkları, protestolar öncesinde başkentte internet ve mobil hizmetlerin kesintiye uğradığını aktararak, diğer kasaba ve şehirleri doğrudan Hartum'a bağlayan tüm köprülerin de kapatıldığını ifade etti. Hartum'un yanı sıra Damazin, Port Sudan ve Sennar kentlerinde de halkın sokağa indiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti.

(Muhammed Rabah/İHA)

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto: 2 ölü
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto: 2 ölü
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto: 2 ölü
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto: 2 ölü

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Güvenlik güçleri, Hartum, Sudan, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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