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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

09.01.2022 17:11

Sudan'ın başkenti Hartum ve bazı kentlerde binlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle sokaklara çıktı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve bazı kentlerde binlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle sokaklara çıktı.

Polis, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestocuları gaz ve ses bombalarıyla dağıttı.

Göstericiler, güvenlik güçlerine taş ve atılan gaz bombaları ile karşılık verdi. Polisin müdahalesi sonucu onlarca gösterici gazdan etkilendi.

Sudan'da bazı doktorlar ve sağlık çalışanları da gösteriler düzenleyerek güvenlik güçlerinin hastaneler ve sağlık çalışanlarına yönelik ihlallerini kınadı.

Sudan İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne giden sağlık görevlileri, güvenlik güçlerinin gösteriler sonrasında hastanelere baskınları ve sağlık personeline yönelik gözaltıları kınayan bir belge bıraktı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, 25 Ekim 2021'den bu yana güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucunda teyit edilen ölü sayısının 60'a ulaştığını bildirmişti.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Birleşmiş Milletler dün, ülkedeki krizin çözümü için Sudanlı taraflar arasında siyasi diyalog süreci başlatmıştı.

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

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cumhurbaşkanlığı sarayı, Hartum, Polis, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika


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