Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Protesto gösterisinden detaylar

Göstericilerin yol üstünde kiremit taşları koyması

Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestoculara tazyikli su, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.