Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

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Slogan atan göstericilerden detaylar

Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi

Göstericilerin yol üstünde kiremit taşları koyması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi ve yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenlendi. Güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestoculara tazyikli su, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.