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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

07.02.2022 23:50

GÖRÜNTÜ DÖKÜSlogan atan göstericilerden detaylar Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi Göstericilerin yol üstünde kiremit taşları koyması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi ve yönetimi bir an...

GÖRÜNTÜ DÖKÜ

Slogan atan göstericilerden detaylar

Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi

Göstericilerin yol üstünde kiremit taşları koyması Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi ve yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenlendi. Güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestoculara tazyikli su, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

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Hartum, Slogan, Asker, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika
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