Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Başdar bölgesinde toplanan göstericilerden detaylar

Gösteriden detaylar

Sudan güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi

HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi, sivil yönetime geçilmesi talebiyle gösteriler düzenledi. Başkentteki Başdar bölgesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Sudan güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.