Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

05.05.2022 19:19

Başdar bölgesinde toplanan göstericilerden detaylar Gösteriden detaylar Sudan güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi, sivil yönetime geçilmesi talebiyle gösteriler düzenledi.

Başdar bölgesinde toplanan göstericilerden detaylar

Gösteriden detaylar

Sudan güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi

HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi, sivil yönetime geçilmesi talebiyle gösteriler düzenledi. Başkentteki Başdar bölgesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Sudan güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

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Güvenlik güçleri, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika


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