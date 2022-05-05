Başdar bölgesinde toplanan göstericilerden detaylar
Gösteriden detaylar
Sudan güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi
HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi, sivil yönetime geçilmesi talebiyle gösteriler düzenledi. Başkentteki Başdar bölgesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Sudan güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika