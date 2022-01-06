GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericilerden detaylar
Göstericilerin slogan atması
Göstericilerle röportaj
Sudan polisinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmesi HARTUM - Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi için ülke genelinde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Başkent Hartum'un Başdar Caddesinde toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayına doğru yürüyüşe geçti. Bazı göstericiler, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika