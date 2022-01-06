Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika

Sudan'da halk askeri yönetime karşı protestolarına devam ediyor.

Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Göstericilerin Başkanlık Sarayına ulaşmasını engellemek amacıyla başkent Hartum'a çıkan çok sayıda köprünün ulaşıma kapatılırken, ülkede mobil ve internet ağlarında kesintiler yaşandığı aktarıldı. Başkent Hartum'da alınan tüm önlemlere rağmen sokağa çıkan binlerce kişi, Başkanlık Sarayına doğru yürüdü. Güvenlik güçleri ise, göstericilerin Başkanlık Sarayına yaklaşması üzerinde gaz ve ses bombası ile kalabalığa müdahale etti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Omdurman şehrindeki protestolar sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hartum'daki protestolara katılan bir gösterici yaptığı açıklamada, Başkanlık Sarayı'na doğru yürüdüklerini ifade ederek, "Müzakere yok, diyalog yok, ortaklık yok, gösterilerimiz devam ediyor ve edecek. Eskisinden daha organizeyiz, eskisinden daha istikrarlıyız. Barışçıl faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

Protestolara katılan başka bir Sudanlı ise, "Bu sokak devrimin sloganlarına ulaşmak için yürüyor ve geri adım atmayacak" ifadelerini kullanarak, geri dönüşün imkansız olduğunu belirtti. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan'a seslenen gösterici, bir milisin bir devleti yönetemeyeceğini dile getirdi.

Başka bir protestocu ise, halkın taleplerinin açık ve net olduğu ifade ederek, taleplerinin pazarlığa ve müzakereye açık olmadığını vurguladı. Sudanlı gösterici, taleplerinin askeri yönetimden sivil yönetime demokratik bir geçiş, özgür ve adil seçimler ile sivil bir devlet yönetimi olduğunu açıkladı.

Ne olmuştu?

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk ise göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak'ta istifa ettiğini duyurmuştu. - HARTUM