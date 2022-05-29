Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda 2 kişi öldü - Son Dakika
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda 2 kişi öldü

29.05.2022 15:13
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda 2 kişi öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hartum'un banliyölerinden Kalakle'de dün düzenlenen gösteriye polis gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti.

Polisin müdahalesinde mermi isabet eden bir kişi ile gazdan etkilenen 1 kişi yaşamını yitirdi.

Komite, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde ölü sayısının 98'e yükseldiğini kaydetti.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyi'nin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Hartum, Polis, Sudan, Güncel, Son Dakika

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