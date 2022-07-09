Sudan'da askeri yönetim karşıtları bayram namazını sokakta kıldı - Son Dakika
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Sudan'da askeri yönetim karşıtları bayram namazını sokakta kıldı

09.07.2022 15:12
Sudan'da askeri yönetim karşıtları bayram namazını sokakta kıldı

Sudan'da yüzlerce askeri yönetim karşıtı gösterici Kurban Bayramı namazını, protestolarını sürdürdükleri sokakta eda etti.

Sudan'da yüzlerce askeri yönetim karşıtı gösterici Kurban Bayramı namazını, protestolarını sürdürdükleri sokakta eda etti.

Askerin iktidarı sivillere devretmesi talebiyle başkent Hartum'un bazı sokaklarında başlayan oturma eylemleri 9. gününe girdi.

Gösterilerde ölenlerin posterlerini ve Sudan bayraklarını taşıyan yüzlerce kişi, namazın ardından askeri yönetim aleyhinde sloganlar attı, "adalet" çağrısı yaptı.

Başkent Hartum'un birçok semtinde camilerinde olduğu meydanlarda da bayram namazı kılındı.

Çocuklar bayramlıklarını giyerken, erkekler Sudan geleneksel kıyafeti olan Cellabiyye ve İmma (sarık), kadınlar da "Tob" adı verilen renkli kıyafetlerle bayram sabahı meydanları doldurdu.

Hutbede, Müslümanlara bela ve musibetlere karşı sabretmeleri tavsiye edildi.

Bu bayramın Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile imtihanını hatırlattığı belirtilen hutbede, kurban kesmek ve sadaka vermenin önemi anlatıldı.

Namazdan sonra bayramlaşan Müslümanlar, kurbanları kesmek için evlerinin yolunu tuttu.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da askeri yönetim karşıtları bayram namazını sokakta kıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sudan'da askeri yönetim karşıtları bayram namazını sokakta kıldı - Son Dakika
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