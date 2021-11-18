Sudan'da askeri yönetim karşıtlarından sivil itaatsizlik çağrısı - Son Dakika

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği, ülke genelinde sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Birliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların, mahallelerden gösterilere katılımı organize eden Direniş Komiteleri arkasında örgütlenmesi, tüm kentler ve köylerde sivil itaatsizlik eylemine katılması istendi.

Açıklamada, askeri müdahalenin faillerine tepki olarak yolların barikatlarla kapatılması, tam grev uygulanması, tüm kamu kurumlarının boykot edilmesi ve bu kurumlarla çalışılmaması, her türlü resmi vergi, fatura ve ücretin ödenmemesi talep edildi.

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, dün, Hartum'da düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahalede 15 göstericinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Sudan polisi ise protestolarda bir kişinin öldüğünü, 89 polisin yaralandığını duyurmuş, protestoculara karşı kesinlikle gerçek mermiyle müdahale edilmediğini savunmuştu.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konsey'in başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve Konsey'in 8 üyesi ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konsey'de, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.