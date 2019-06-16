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Sudan'da askeri yönetim teknokrat hükümeti istiyor

1 saat önce

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, askeri yönetimin teknokrat hükümeti kurmak istediğini belirterek bu konuda halk tarafından yetkili olduklarını savundu.

Sudan'da askeri yönetim teknokrat hükümeti istiyor, System.String[]
Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, askeri yönetimin teknokrat hükümeti kurmak istediğini belirterek bu konuda halk tarafından yetkili olduklarını savundu.

Başkent Hartum'un kuzeyinde Nil Nehri eyaletinde halka hitap eden Hımidti, Sudan'ı seçimler olmadan yönetmek için, 4 yıllık bir geçiş dönemi çağrısı yaparak "Politik oyun oynayanların gayet iyi farkındayız. Halkın taleplerinin yerine getirilmesi için anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Tek bir kesimin Sudan'ı yönetme hakkı yok. Halk devriminde payı olan herkesle iletişim içinde olacağız. Bugünlerde imajımız bozuk ancak bu kalabalık bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Teknokrat hükümeti kurmak istiyoruz. Bunun için halkın yetkisine sahibiz." diye konuştu.
İsim vermeden bazı ülkelerin büyükelçilerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçlayan Hımidti, ilerleyen günlerde bu planların boyutlarının ortaya çıkacağını söyledi.

Ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) herhangi bir siyasi partinin uzantısı olmadığını ifade eden AGK Başkan Yardımcısı, Sudan'daki değişimde payı bulunan HDK'nin haksızlık ve karalamaya maruz kaldığını öne sürdü.

Sudan'daki olaylar

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine askerle muhalifler arasındaki müzakereler askıya alınmıştı.
Etiyopya Başbakanının temsilcisinin bir haftadır tarafları tekrar müzakere masasına oturtma çabaları sürerken muhalifler AGK'nin göstericilerin ölümündeki sorumluluğunu itiraf etmesi ve uluslararası soruşturma komisyonu kurulması şartları yerine gelmeden müzakerelere dönmeyeceğini yineliyor.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, müdahale sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e ulaştığını aktarmıştı.
Muhalifler yaşananlardan ordu ve HDK'yi sorumlu tutarken Askeri Geçiş Konseyi yetkilileri ise göstericilerin doğrudan hedef alınmadığını, meydana yakın "Kolombiya" adlı bölgedeki suç odaklarına yapılan baskın sonrasında protestocu gruptan ölen ve yaralananların olduğu bazı üzücü hadiselerin yaşandığını aktarıyor. AGK ayrıca uluslararası soruşturma komisyonu teklifinin kabul edilemez olduğunu kaydediyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:51 Kaynak: AA
Hartum, Ordu, Sudan, Güncel
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