Son Dakika Haberleri: Sudan'da askeri yönetim ve sivil muhalefet Anayasal Bildiri Anlaşması'nı imzaladı
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Sudan'da askeri yönetim ve sivil muhalefet Anayasal Bildiri Anlaşması'nı imzaladı

9 dakika önce

Sudan'da askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında nisan ayından bu yana süren otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri Anlaşması imzalandı. Devlet Başkanlığı Konseyi’ni oluşturacak 6 sivil, 5 asker üye 19 Ağustos'ta göreve başlıyacak

Sudan'da askeri yönetim ve sivil muhalefet Anayasal Bildiri Anlaşması'nı imzaladı, System.String[]
Sudan'da askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında nisan ayından bu yana süren otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri Anlaşması imzalandı.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Afrika Birliği ve Etiyopya'nın ara buluculuğunda başkent Hartum'daki Sadaka (Dostluk) Kongre ve Toplantı Merkezi'nde düzenlenen törenle anayasal bildiriye imza koydu.
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Sudan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:18 
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