Sudan'da askeri yönetime müzahir siyasi grup: "Ülkeyi, tek bir taraf yönetemez" - Son Dakika
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Sudan'da askeri yönetime müzahir siyasi grup: "Ülkeyi, tek bir taraf yönetemez"

08.08.2022 01:43
Sudan'da askeri yönetime müzahir siyasi grup: "Ülkeyi, tek bir taraf yönetemez"

Sudan'da askeri yönetime müzahir olan Özgürlük ve Değişim Güçleri-Ulusal Uzlaşı Güçleri grubu, ülkenin tek taraf, tek görüş veya tek siyasi oluşum ile yönetilemeyeceğini belirtti.

Sudan'da askeri yönetime müzahir olan Özgürlük ve Değişim Güçleri-Ulusal Uzlaşı Güçleri grubu, ülkenin tek taraf, tek görüş veya tek siyasi oluşum ile yönetilemeyeceğini belirtti.

Grup, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Dostluk Kongre Salonu'nda toplandı ve bazı kararlar aldı.

Ulusal Uzlaşı Güçleri liderlerinden ve Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, askerin 4 Temmuz'da diyalogdan çekildiğini ilan ettikten sonra sahada birçok çözüm girişimi sunulduğunu ifade etti.

Üç konuda taslak hazırlayacak komiteler kurulacak

Birkaç siyasi grup, sivil toplum kuruluşu, sufi tarikat ve direniş komitesi ile iki haftadır görüştüklerini söyleyen Minawi, "Bugünkü toplantımızda İlkeler Bildirgesi, Anayasa Bildirgesi ve geçiş dönemi hükümetinin programı konularında taslak hazırlayacak komiteler kurmaya karar verdik. Aldığımız bu karar, diğer güçlerle görüştüğümüzde zemin teşkil edecek." diye konuştu.

"Ulusal Mutabakat için Sudan Halkının Çağrısı" girişimi liderleri ile de görüştüklerine dikkati çeken Minawi, şunları kaydetti:

"Ülkeyi, tek taraf, tek görüş veya tek siyasi oluşum yönetemez. Sudan'ın, bağımsızlığını kazandığından beri ve 11 Nisan 2019'daki askeri müdahale sonrası başarısız yönetim şeklinin tekrarlanmaması ve ondan ders almamız için çalışmamız lazım"

Minawi, "Askeri bileşen, diyalogdan çekildiğini söyledi ama siyaset sahnesinden çekildiğini söylemedi. Bu konuda belirsizlik var; bu yüzden hızlı davranıp hükümet kurarak ülkedeki siyasi boşluğu hemen doldurmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 4 Temmuz'da, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini açıklamıştı.

Burhan, sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini ve güvenlik ve savunmadan sorumlu olacak Yüksek Savunma Konseyi kurulacağını bildirmişti.

Saflar netleşiyor

Eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri-Merkez Konseyi ve Direniş Komitelerinin yanı sıra, Komünist Parti, Meslek Odaları Birliği, bazı siyasi ve mesleki örgütleri içeren "Radikal Değişim Güçleri" adlı yeni ittifak, 'darbe' olarak nitelendirdikleri 25 Ekim müdahalesinin sonuçlarının ve sonrasında alınan kararların iptali için mücadele eden darbe karşıtı gruplar olarak nitelendiriliyor.

Çoğunluğu silahlı gruplardan oluşan Özgürlük ve Değişim Güçleri-Ulusal Uzlaşı güçleri ise askere yakın olarak değerlendirilirken, 10 İslami grubun birleşmesiyle oluşan "Kapsamlı İslami Akım" ve "Ulusal Hareket Güçleri" gibi sivil güçler, askerin yönetimde olmasında bir sakınca görmüyor.

Askeri liderler, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.

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Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolara polis gazla müdahale etti Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolara polis gazla müdahale etti
Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da askeri yönetime müzahir siyasi grup: 'Ülkeyi, tek bir taraf yönetemez' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'da askeri yönetime müzahir siyasi grup: "Ülkeyi, tek bir taraf yönetemez" - Son Dakika
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