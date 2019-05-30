Son Dakika Haberleri: Sudan'da askerin müdahalesi sonucu bir gösterici hayatını kaybetti
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Sudan'da askerin müdahalesi sonucu bir gösterici hayatını kaybetti

46 dakika önce

Sudan'da ordu karargahı yakınındaki göstericilere askerin müdahalesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sudan'da askerin müdahalesi sonucu bir gösterici hayatını kaybetti, System.String[]
Sudan'da ordu karargahı yakınındaki göstericilere askerin müdahalesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Hartum'un Sadr bölgesinde Mavi Nil Köprüsünün altında askerin açtığı ateş sonucu bir Sudanlının yaşamını yitirdiği, yaralananlara sahra hastanesinde ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.
Sudan Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklama da olayda 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Görgü tanıkları, eylemcilerin müdahaleye tepki olarak Nil Caddesi'ni barikatlarla trafiğe kapattığını aktardı.
Göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:57 Kaynak: AA
Hartum, Sudan, Güncel
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