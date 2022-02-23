Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupasının başlaması
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HARTUM - Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası başladı. Başkent Hartum'da düzenlenen kupaya katılan 200'den fazla yarışmacı birincilik için mücadele etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası' başladı - Son Dakika