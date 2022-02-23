Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen "Cumhuriyet Kupası" başladı - Son Dakika
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Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen "Cumhuriyet Kupası" başladı

23.02.2022 16:14

Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupasının başlaması Yarışmacı Muntaser İdris el-Fadil ile röportaj Hakem Refah Hasan ile röportaj Sudan Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Muhanned el-Fadil ile röportaj HARTUM - Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından...

Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupasının başlaması

Yarışmacı Muntaser İdris el-Fadil ile röportaj

Hakem Refah Hasan ile röportaj

Sudan Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Muhanned el-Fadil ile röportaj

HARTUM - Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası başladı. Başkent Hartum'da düzenlenen kupaya katılan 200'den fazla yarışmacı birincilik için mücadele etti.

Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen Cumhuriyet Kupası başladı
Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen Cumhuriyet Kupası başladı
Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen Cumhuriyet Kupası başladı

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Cumhuriyet, Atıcılık, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen "Cumhuriyet Kupası" başladı - Son Dakika
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