Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen "Cumhuriyet Kupası" başladı - Son Dakika

Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupasının başlaması

Yarışmacı Muntaser İdris el-Fadil ile röportaj

Hakem Refah Hasan ile röportaj

Sudan Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Muhanned el-Fadil ile röportaj

HARTUM - Sudan Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası başladı. Başkent Hartum'da düzenlenen kupaya katılan 200'den fazla yarışmacı birincilik için mücadele etti.