Sudan'da ayrılıkçı SPLM-N ateşkesi tek taraflı iki ay daha uzattı - Son Dakika

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü, Hartum hükümetiyle yürütülen barış müzakerelerinde iyi niyet göstergesi olarak ateşkesi tek taraflı 2 ay daha uzattıklarını açıkladı.

Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde 2011'den bu yana hükümet güçleriyle çatışan SPLM-N örgütünün lideri Abdulaziz Hulu, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ateşkesi 2 ay uzattıklarını belirtti.

Hulu, devam eden barış müzakerelerine başarı şansı tanımak ve iyi niyet göstergesi olarak 1 Haziran'a kadar tek taraflı ateşkes kararı aldıklarını dile getirdiği açıklamasında, milis güçlerine sivillerin korunması ve nefsi müdafaa dışında karara uyulması, her türlü ihlalden kaçınması çağrısı yaptı.

Hükümet, SPLM-N'nin ateşkesi uzatma kararını, kapsamlı, sürdürülebilir bir barış için güçlü bir istek gösteren önemli bir adım olarak niteledi.

Akademisyen Dr. Muhammed Tarık, AA muhabirine, ateşkesi SPLM-N için çok iyi bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Örgütün ordu ve istihbaratta eski rejimin izlerinin silinmesini istediğini, askeri ve sivil kadrolarını tıpkı Hızlı Destek Kuvvetleri'nde olduğu gibi ordu ve merkezi yönetime entegre etmek gibi bazı beklentileri olduğunu dile getiren Tarık, Abdullah Hamduk hükümetinin de ülke genelinde kapsamlı, nihai barış için örgütle anlaşmaya yakın olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci ve siyasi analist Velid Nur da kararı olumlu bulduğunu belirterek, hükümetin de bu adımı karşılıksız bırakmayacağını ve nihai anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

SPLM-N, son olarak 1 Ocak'ta ateşkesi tek taraflı 3 ay uzatmıştı.

Cuba müzakereleri

Ömer el-Beşir'in devrilmesi ve ülkede rejim değişikliği, tarafları nihai barış anlaşmasına biraz daha yaklaştırdı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından o dönemki Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Sudan hükümetiyle ayrılıkçı silahlı hareketler arasında 10 Aralık'ta yeni barış müzakereleri turu başlamıştı.

Hükümetle SPLM-N, son olarak 24 Ocak'ta insani ve güvenlikle ilgili dosyaları kapsayan çerçeve anlaşma imzalamıştı. Laiklik ve kendi kaderini tayin etme konuları, örgütün en önemli şartları arasında yer alıyor.