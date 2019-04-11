Son Dakika Haberleri: Sudan'da Başkent Hartum Havalimanında Seferler Durduruldu

Sudan'da Başkent Hartum Havalimanında Seferler Durduruldu

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'un havalimanında yeni seferler durdurulurken sadece inişlere izin veriliyor.

Sudan'da Başkent Hartum Havalimanında Seferler Durduruldu, System.String[]
Sudan'ın başkenti Hartum'un havalimanında yeni seferler durdurulurken sadece inişlere izin veriliyor.

Sudan basınındaki haberlere göre, Sudan'da ordunun devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından başkent Hartum'daki havalimanında uçuşlar durduruldu, sadece inişlere izin veriliyor.

Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.

Sudan'da ordu, sabah saatlerinde devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmıştı.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı duyrulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:00 Kaynak: AA
Hartum, Sudan, Güncel
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