Sudan'da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi - Son Dakika

Sudan'da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi

12.10.2020 16:07

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 1989'da askeri darbeyle iktidara gelmesinin ardından işlerine son verilen yüzlerce ordu ve emniyet mensubu haklarının verilmesini istedi.

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 1989'da askeri darbeyle iktidara gelmesinin ardından işlerine son verilen yüzlerce ordu ve emniyet mensubu haklarının verilmesini istedi.

Başbakanlık önünde toplanan, "Lütuf değil hakkımızı istiyoruz", "Yaşasın mücadelemiz " yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Geçiş Hükümeti'nden kendilerine adaletli davranmasını, haklarının verilmesini ve işe iadelerini talep etti.

Beşir döneminde (1989-2019) keyfi olarak işten çıkartıldıklarını dile getiren eylemcilerden eski subay Mansur Ömer, "İşten çıkartılanlarla ilgili hükümetin herhangi bir karar almaması utanç verici. Görevden almaların iptali için siyasi bir adım atılmasını bekliyoruz." dedi.

Emniyetten ihraç edilenlerden General İzzeddin es-Seyyid, "Devrimin ardından Geçiş Hükümeti'nin bize adaletli davranmasını bekliyorduk ancak lehimize hiçbir gelişme olmadı." diye konuştu.

Sudan hükümetinin geçen sene ekim ayında ordu ve emniyetten ihraç edilenlerin durumunun incelenmesi amacıyla kurdurduğu komisyon, yaşları 65'in altında olanların işe iadelerini kararlaştırmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protestolar sonucu 11 Nisan 2019'da askeri müdahaleyle devrilmesi sonrası 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti, Eylül 2019'da Abdullah Hamduk başkanlığında kurulmuştu.

Sudan'da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi
Sudan'da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi
Sudan'da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi
Sudan'da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi

Cumhurbaşkanı, Başbakanlık, Subay, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat         
16:53
Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı         
16:21
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş         
14:44
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı         
14:31
Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı         
13:53
Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi         
12:49
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 17:06:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan'da Beşir döneminde ordu ve emniyetten ihraç edilenler işe iadelerini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei