Sudan'da Beşir Karşıtı Protestolara Göz Yaşartıcı Gazla Müdahale
1 saat önce
Sudan'ın başkenti Hartum'daki Cumhuriyet Cadde'sinde toplanan bir grup, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenledi.
Sudan
'ın başkenti Hartum
'daki Cumhuriyet Cadde'sinde toplanan bir grup, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:54 Kaynak: AA
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