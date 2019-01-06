Son Dakika Haberleri: Sudan'da Beşir Karşıtı Protestolara Göz Yaşartıcı Gazla Müdahale

Sudan'da Beşir Karşıtı Protestolara Göz Yaşartıcı Gazla Müdahale

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Cumhuriyet Cadde'sinde toplanan bir grup, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Cumhuriyet Cadde'sinde toplanan bir grup, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel
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