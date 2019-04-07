Sudan'da Beşir Karşıtı Protestolarda Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
35 dakika önce
- Sudan'da Beşir karşıtı protestolarda ölü sayısı 3'e yükseldiHARTUM - Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'e karşı düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 3'e yükseldi.
- Sudan
'da Beşir karşıtı protestolarda ölü sayısı 3'e yükseldi
HARTUM - Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir
'e karşı düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 3'e yükseldi.
Sudan da dün bir milyondan fazla kişi Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in istifası için toplandı. Gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında arbede yaşandığı, güvenlik güçlerinin eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtildi. Sudan tıbbi kaynakları, gösterilerde ölü sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
Dün gerçekleştirilen protestoların bugüne kadar düzenlenen Beşir karşıtı en büyük eylem olduğu belirtildi.
Sudan'da Beşir karşıtı gösteriler 4 aydır sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:16 Kaynak: İHA
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