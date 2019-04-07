Son Dakika Haberleri: Sudan'da Beşir Karşıtı Protestolarda Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Sudan'da Beşir Karşıtı Protestolarda Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

35 dakika önce

- Sudan'da Beşir karşıtı protestolarda ölü sayısı 3'e yükseldiHARTUM - Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'e karşı düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 3'e yükseldi.

- Sudan'da Beşir karşıtı protestolarda ölü sayısı 3'e yükseldi

HARTUM - Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'e karşı düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 3'e yükseldi.
Sudan da dün bir milyondan fazla kişi Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in istifası için toplandı. Gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında arbede yaşandığı, güvenlik güçlerinin eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtildi. Sudan tıbbi kaynakları, gösterilerde ölü sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
Dün gerçekleştirilen protestoların bugüne kadar düzenlenen Beşir karşıtı en büyük eylem olduğu belirtildi.
Sudan'da Beşir karşıtı gösteriler 4 aydır sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:16 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Ömer El Beşir, Sudan, Güncel
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