Son Dakika Haberleri: Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri
Son Dakika Güncel Haber

Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin sembol isimlerinin yargılanması ve gösterilerde hayatını kaybedenler için kısas talebiyle protesto düzenledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin sembol isimlerinin yargılanması ve gösterilerde hayatını kaybedenler için kısas talebiyle protesto düzenledi.

Başkent Hartum'un ana caddelerinden Melik Nimr ve Belediyye'de toplanan protestocu grup, Adalet Bakanlığı önüne yürüdü.

Ellerinde Sudan bayrakları, olaylarda yaşamını yitirenlerin posterlerini taşıyan eylemciler, "katiller için kısas" sloganı attı. Kalabalık protestocu grubu, devrik Sudan lideri Beşir döneminin üst düzey isimlerinin hakim karşısına çıkarılmalarını istedi.

Grubun taleplerini içeren metni, Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim etmesinin ardından kalabalık dağıldı.

Sudan'da Beşir rejiminin devrilmesine neden olan halk hareketlerini organize eden muhalif çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), dün devrimin hedeflerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve mevcut yönetime baskı amacıyla Adalet Bakanlığı önünde gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan'da geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk'un 21 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından ÖDBG'nin yönlendirmesiyle ikinci kez protesto düzenlendi.

Geçen perşembe de ÖDBG'nin çağrısıyla toplanan binlerce kişi, yeni Yargıtay Başkanı ve Başsavcı atanması talebiyle başkentte eylem düzenlemişti.

Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri

Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu
TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Sefa Doğanay davalık olduğu hayranı ile mahkemede karşı karşıya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:31:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]