Son Dakika Haberleri: Sudan'da Beşir Taraftarları İlk Kez Meydanlara İniyor

Sudan'da Beşir Taraftarları İlk Kez Meydanlara İniyor

7 dakika önce

Sudan'da hayat pahalılığının protesto edildiği gösteriler üçüncü haftasını tamamlarken, koalisyon ortağı partiler, gelecek çarşamba günü başkent Hartum'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in katılımıyla bir gösteri düzenleyecek.

Sudan'da Beşir Taraftarları İlk Kez Meydanlara İniyor, System.String[]
Sudan'da hayat pahalılığının protesto edildiği gösteriler üçüncü haftasını tamamlarken, koalisyon ortağı partiler, gelecek çarşamba günü başkent Hartum'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in katılımıyla bir gösteri düzenleyecek.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Şuruk televizyon kanalının haberine göre, iktidar ortağı Kurtuluş ve Adalet Partisi Genel Başkanı Bahr İdris Ebu Karde, koalisyon partileri tarafından gelecek çarşamba düzenlenecek yürüyüş kapsamında başkentteki Yeşil Meydan'da bir araya gelineceğini söyledi.

"Bu eylem, devletle kenetlendiğimiz ve yanında olduğumuzu göstermeyi hedefliyor." diyen Ebu Karde, bu faaliyetin, ülkedeki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, ahde vefanın yenilenmesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Ebu Karde, eylemde, Devlet Başkanı Beşir ile bazı siyasilerin konuşma yapacağını bildirdi.

Sudan'da üçüncü haftasındaki gösterilerde iktidar karşıtı muhalif gruplar, başkent Hartum'da birçok kez gösteri ve yürüyüş düzenlerken Beşir taraftarları ilk kez meydanlara inecek.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:58 Kaynak: AA

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