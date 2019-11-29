Son Dakika Haberleri: Sudan'da Beşir yönetiminin izleri siliniyor: 'Rejimin ortadan kaldırılması yasası' onaylandı
Son Dakika Dünya Sudan'da Beşir yönetiminin izleri siliniyor: 'Rejimin ortadan kaldırılması yasası' onaylandı - Son Dakika Dünya

Sudan'da Beşir yönetiminin izleri siliniyor: 'Rejimin ortadan kaldırılması yasası' onaylandı

6 saat önce

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Devlet Başkanı Ömer el Beşir yönetiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı

Sudan'da Beşir yönetiminin izleri siliniyor: 'Rejimin ortadan kaldırılması yasası' onaylandı, System.String[]

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Devlet Başkanı Ömer el Beşir yönetiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı.


Devlet televizyonunun son dakika olarak duyurduğu haberine göre, Egemenlik Konseyi ile kabine üyeleri bir araya geldi ve "eski rejimin ortadan kaldırılması yasası"nı onayladı.

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Hükümet, Sudan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:11 
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