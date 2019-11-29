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Sudan'da Beşir yönetiminin izleri siliniyor: 'Rejimin ortadan kaldırılması yasası' onaylandı
6 saat önce
Sudan'da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Devlet Başkanı Ömer el Beşir yönetiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı
Sudan'da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Devlet Başkanı Ömer el Beşir yönetiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı.
Devlet televizyonunun son dakika olarak duyurduğu haberine göre, Egemenlik Konseyi ile kabine üyeleri bir araya geldi ve "eski rejimin ortadan kaldırılması yasası"nı onayladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:11
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