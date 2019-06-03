Sudan'da bilanço artıyor
35 dakika önce
Sudan'da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölü sayısı 13'e yükseldi.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
'da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölü sayısı 13'e yükseldi.
Sudan güvenlik güçleri, başkent Hartum
'da bulunan genelkurmay başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren darbe karşıtlarına sert şekilde müdahalede bulundu. Sudanlı Profesyoneller Derneği, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı müdahalede ölü sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu. Grup tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. - HARTUM
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