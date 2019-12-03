Son Dakika Haberleri: Sudan'da bilanço artıyor: 23 ölü, 45 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sudan'da bilanço artıyor: 23 ölü, 45 yaralı - Son Dakika

Sudan'da bilanço artıyor: 23 ölü, 45 yaralı

6 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle ölü sayısının 23'e yaralı sayısının 45'e yükseldiği açıklandı.

Sudan'da bilanço artıyor: 23 ölü, 45 yaralı, System.String[]

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle ölü sayısının 23'e yaralı sayısının 45'e yükseldiği açıklandı.


Başkent Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Polis, patlama sonucu ölü sayısının 23'e yaralı sayısının 45'e yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken patlamanın büyük maddi hasara yol açtığı aktarıldı. - HARTUM

Hartum, Sudan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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