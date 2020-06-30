Sudan'da binlerce eylemci "devrimin gidişatının düzeltilmesi" talebiyle sokaklara indi - Son Dakika

Sudan'da binlerce eylemci "devrimin gidişatının düzeltilmesi" talebiyle sokaklara indi

Sudan'da binlerce gösterici, geçici hükümetin, Ömer el-Beşir iktidarını sona erdiren Aralık 2018 devriminin "hedeflerine uygun hareket etmesi" talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Sudan'da binlerce gösterici, geçici hükümetin, Ömer el-Beşir iktidarını sona erdiren Aralık 2018 devriminin "hedeflerine uygun hareket etmesi" talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

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Protesto hareketlerine liderlik eden Meslek Odaları Birliğinin çağrısıyla başkent Hartum'un yanı sıra birçok kentte sokaklara dökülen binlerce Sudanlı, lastik yakarak ve kaldırım taşlarıyla ana caddeleri trafiğe kapattı.

Başkent Hartum'un Sittin ve Afrika gibi ana caddelerinde toplanan kalabalığın Savunma Bakanlığı ile ordunun genel karargahının bulunduğu askeri bölge ile Cumhurbaşkanlığı Sarayının olduğu alana yönelmesi üzerine polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polis, Sudan Parlamentosu önünde toplanan göstericilere karşı da göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sudan bayrakları ve devrim sürecindeki gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin resimlerinin taşındığı eylemde protestocular, hükümetten devrimin gidişatının düzeltilmesini, icraatların devrimin hedeflerine göre vakit kaybetmeden gerçekleştirilmesini ve göstericilerin ölümünden sorumlu olanların bir an önce cezalandırılmasını istedi.

Sudan'da, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının 11 Nisan 2019'da askeri darbeyle devrilmesinin ardından 21 Ağustos 2019'da 39 ay sürecek asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçici Sudan hükümetinin takvimine göre, ocak ayında parlamentonun kurulması ve sivil valilerin atanması bekleniyordu.

Sudan'da, Beşir iktidarını sona erdiren protesto gösterilerine liderlik eden Meslek Odaları Birliği, bu sabah gösteriler öncesinde yaptığı açıklamada, geçici hükümete "bir an önce sivil mekanizmaların tamamlanması" çağrısında bulunmuştu.

Birlikten yapılan açıklamada, sivil bir parlamentonun kurulması, sivil valilerin atanması, adalet sisteminde reform yapılması, eski rejime mensup isimlerin üzerindeki kamuya ait malların geri alınması, Beşir'in askeri darbeyle iktidara geldiği 30 Haziran 1989'dan bu yana eski rejim mensuplarından suçluların cezalarının aleni, adil ve geciktirilmeden verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada, sivil hükümetin kontrolünde askeri yapının gözden geçirilerek yeni ulusal bir ordu kurulması da istenmişti.

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018 devriminin hedeflerinin gerçekleştirilmesi talebiyle hükümete baskı kurmak için bugün ülke genelinde büyük çaplı protesto gösterileri çağrısı yapmıştı.

Aralık, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:33 Kaynak: AA

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