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Sudan'da binlerce kişi "Aralık Devrimi"nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü - Son Dakika

Sudan'da binlerce kişi "Aralık Devrimi"nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü

19.12.2021 23:26

- Sudan'da binlerce kişi "Aralık Devrimi"nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü Sudan'da binlerce kişi, Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesi ile sonuçlanan Aralık Devrimi'nin 3. yıl dönümü nedeniyle sokaklara döküldü.

- Sudan'da binlerce kişi "Aralık Devrimi"nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü

HARTUM - Sudan'da binlerce kişi, Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesi ile sonuçlanan Aralık Devrimi'nin 3. yıl dönümü nedeniyle sokaklara döküldü.

Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesi ile sonuçlanan Aralık Devrimi'nin 3. yıl dönümü protestolara neden oldu. Başkent Hartum başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında halk sokaklara dökülerek, ülkede 25 Ekim'de darbe yapan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan karşıtı sloganlar attı. Yönetimin bir an önce sivillere devredilmesini talep eden göstericiler, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü. Göstericiler, sık sık "Halk daha güçlü ve geri çekilmek imkansız" sloganı atarak, ellerine Sudan bayrağı ve darbe karşıtı protestolar sırasında öldürülenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler ayrıca, 21 Kasım'da El-Burhan ve Hamduk arasında yapılan anlaşmayı da kabul etmediklerini dile getirdi. Hartum'daki gösteriye katılan bir gösterici, "Buradayım çünkü halkı temsil etmediği için bu siyasi anlaşmanın tamamını reddediyorum" dedi.

Güvenlik güçlerinin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ve havaya ateş açtığı bildirildi. Müdahalenin ardından göstericiler, akşam saatlerinde ise el-Beşir'i deviren oturma eyleminin bir benzerini yapacaklarını açıkladı.

Ne olmuştu?

Sudan'da 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. 21 Kasım'da El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti.

Öte yandan Bağımsız Doktorlar Komitesi'ne göre, geçtiğimiz ekim ayında patlak veren darbe karşıtı gösterilerde bugüne kadar en az 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü
Sudan'da binlerce kişi Aralık Devrimi nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü

Hartum, Aralık, Sudan, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sudan'da binlerce kişi 'Aralık Devrimi'nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü - Son Dakika


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