Sudan'da binlerce kişi polis şiddetini protesto etti - Son Dakika
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Sudan'da binlerce kişi polis şiddetini protesto etti

15.03.2022 20:07
Sudan'da binlerce kişi polis şiddetini protesto etti

Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce kişi, polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını protesto etmek ve sivil yönetim talebiyle yürüyüş düzenledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce kişi, polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını protesto etmek ve sivil yönetim talebiyle yürüyüş düzenledi.

Direniş Komitelerinin çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında toplanan göstericiler, güvenlik güçlerinin aylardır sivil yönetim talebiyle süren gösterilere sert müdahalesi ve insan hakları ihlallerini kınadı.

Hartum'un yanı sıra Umdurman ve Bahri kentlerinde de toplanan göstericiler, askeri yönetim aleyhinde slogan attı, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, ordunun yönetime el koyup sivil hükümeti feshettiği 25 Ekim 2021'den bu yana devam eden gösterilerde, yüzlerce kişi gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla yaralandı, 87 kişi hayatını kaybetti.

Komite, dünkü gösterilerde de 133 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Sudan'da iktidardaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar yönetimi sivillere bırakmayacaklarını açıklamıştı.

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Sudan'da sivil yönetim ve siyasi tutukluların salınması talebiyle gösteriler Sudan'da sivil yönetim ve siyasi tutukluların salınması talebiyle gösteriler

cumhurbaşkanlığı sarayı, Protesto, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da binlerce kişi polis şiddetini protesto etti - Son Dakika


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