Son Dakika Haberleri: Sudan'da bir darbe girişimi daha engellendi
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Sudan'da bir darbe girişimi daha engellendi

44 dakika önce

Sudan'da cunta yönetimine karşı bir darbe girişiminde daha bulunuldu.

Sudan'da bir darbe girişimi daha engellendi, System.String[]
Sudan'da cunta yönetimine karşı bir darbe girişiminde daha bulunuldu. Darbe girişimi engellenirken 12 subay ve asker gözaltına alındı.

Sudan'da 11 Nisan askeri darbesiyle iktidarı ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi'ne karşı darbe girişiminde bulunuldu. Ülkede yönetimi elinde bulunduran Askeri Geçiş Konseyi, darbe girişimini engellediğini bildirerek 12 subayın gözaltına alındığını açıkladı. Alınan bilgilere göre, darbe yapmaya Genelkurmay Başkanı Haşim Abdülmuttalib, Merkez Bölge Komutanı Bahr, Tuğgeneral Dr. Nasraddin Abdül Fettah ve Halk Savunma Kuvvetleri Komutanı Abdülazim Mohamed El Amin'in de aralarında bulunduğu 12 subay gözaltına alındı.

12 Temmuz'da Sudan ordusunun içinde bazı subay ve askerler tarafından darbe girişiminde bulunulmuştu.

Sudan'ı 30 yıl yöneten Ömer el Beşir, 10 Nisan'da darbeyle devrilmiş, Askeri Geçiş Konseyi yönetime el koymuştu. - HARTUM
Sudan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
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