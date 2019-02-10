Son Dakika Haberleri: Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı

Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı

21 dakika önce

BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin UNISFA karargahına düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı, System.String[]
BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin UNISFA karargahına düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:36 

Etiyopya, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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