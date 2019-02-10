Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı
21 dakika önce
BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin UNISFA karargahına düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
BM
Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya
'ya ait askeri helikopterin UNISFA karargahına düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:36
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