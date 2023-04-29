Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 528'e yükseldi

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Sudan'da nisan ayının ortasında ordu ile Hızlı Destek Kuvvetkeri (HDK) arasında başlayan çatışmalar aralıksız devam ediyor. İç savaşın her geçen dakika şiddetlendiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

ÖLÜ SAYISI 528'E ÇIKTI

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalardan 12 eyaletin etkilendiği belirtilerek, 18 eyaletteki hastanelerde 528 ölü ve 4 bin 599 yaralının rapor edildiği bildirildi. Sudan'da taraflar, 5. kez ilan edilen ateşkesin 2. gününde de çatışmayı sürdürdü.

ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken güneydeki diğer mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor. Hartum'un birçok mahallesinden çatışma sesleri geliyor, duman yükseliyor. Bu arada HDK, Umdurman'da orduya ait MiG savaş uçağını düşürdüğünü öne sürdü. Sabah başlayan çatışmalar akşam saatlerinde de devam etti.

ÇATIŞMALAR 15 NİSAN'DA BAŞLADI

Sudan'da taraflar, ABD'nin 28 Nisan'dan itibaren 72 saatlik yeni ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamıştı. Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.