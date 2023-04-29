Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 528'e yükseldi - Son Dakika
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Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 528'e yükseldi

30.04.2023 00:47

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 528'e, yaralıların sayısının 4 bin 599'a yükseldiğini duyurdu.

Sudan'da nisan ayının ortasında ordu ile Hızlı Destek Kuvvetkeri (HDK) arasında başlayan çatışmalar aralıksız devam ediyor. İç savaşın her geçen dakika şiddetlendiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 528'e yükseldi

ÖLÜ SAYISI 528'E ÇIKTI

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalardan 12 eyaletin etkilendiği belirtilerek, 18 eyaletteki hastanelerde 528 ölü ve 4 bin 599 yaralının rapor edildiği bildirildi. Sudan'da taraflar, 5. kez ilan edilen ateşkesin 2. gününde de çatışmayı sürdürdü.

Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 528'e yükseldi

ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken güneydeki diğer mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor. Hartum'un birçok mahallesinden çatışma sesleri geliyor, duman yükseliyor. Bu arada HDK, Umdurman'da orduya ait MiG savaş uçağını düşürdüğünü öne sürdü. Sabah başlayan çatışmalar akşam saatlerinde de devam etti.

Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 528'e yükseldi

ÇATIŞMALAR 15 NİSAN'DA BAŞLADI

Sudan'da taraflar, ABD'nin 28 Nisan'dan itibaren 72 saatlik yeni ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamıştı. Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 528'e yükseldi
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı, Sudan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 528'e yükseldi - Son Dakika


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