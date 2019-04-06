Sudan'da Cumhurbaşkanının İstifası İsteniyor

Sudan da bir milyondan fazla kişi Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in istifası için toplandı.

Sudan da bir milyondan fazla kişi Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in istifası için toplandı. Sudan da bir milyondan fazla kişi kent meydanında toplanarak Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in istifasını istedi. Asker ise protestoculara müdahale etmiyor, halka birlikte yer alıyor. Eski Cumhurbaşkanı Cafer Muhammed el-Numeyri'nin devrildiği 6 Nisan 1985 darbesinin yıl dönümüne vesilesiyle bugün Sudan'da protesto gösterileri düzenlendi. 1989 yılında el-Numeyri'ye yapılan darbe sonucuna Muhammed Sadık el Mehdi geldi. 1989 yılında ise El Mehdi liderliğindeki iktidara darbe yapılarak şu anki Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir iktidara geçti.



Sudan'ın Omdurman şehrindeki İmam Abdel-Rahman Camii'nde Cuma vaazında konuşan muhalif liderlerden El-Mehdi, El Beşir'i kendi rızasıyla istifa etmeye ve bütün anayasal organları çözmeye çağırdı. Ayrıca El Beşir'den siyasi mahkumları serbest bırakmasını ve acil durumu iptal etmesini istedi ve "istenen rejimi" kurmak için 25 kişiyi anayasa meclisi kurmaya davet etti. Sudanlıları 6 Nisan protestolarına katılmaya çağırarak, barışçıl gösterilere uyma gereğini vurguladı.



19 Aralık'tan bu yana ülke çapında protesto düzenleyen göstericiler Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'i istifaya çağırıyor. Hükumet, şiddet olaylarında 31 kişinin öldüğünü, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de dahil olduğu diğer güvenilir raporlara göre ise en az 51 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ayrıca protestolar esnasında onlarca gösterici yaralandı ve yüzlerce kişi tutuklandı.



(Müştak Saygın/İHA)

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