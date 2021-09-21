Sudan'da darbe girişimi - Son Dakika

Sudan devlet televizyonu, bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin başarısız olduğunu duyurdu. Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El-Faki ise halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.

Sudan devlet televizyonuna göre başkent Hartum'da bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, başarısızlıkla sonuçlandı. Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El-Faki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başarısız darbe girişiminin ardından durumun kontrol altında olduğunu ifade ederek halka "geçiş sürecini koruma" ve darbeye karşı çıkma çağrısında bulundu. Sudan medyası, bazı tankların parlamentonun yanındaki Omdurman Köprüsü'ne giden yolu kapattığını belirtirken, darbeyi planlayan subayların gözaltına alındığını aktardı.

Sudan'da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. - HARTUM