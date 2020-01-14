Sudan'da darbe girişimi iddiası - Son Dakika
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Sudan'da darbe girişimi iddiası

29 dakika önce

Sudan'da Genel İstihbarat Teşkilatı üyelerinin düşük maaş gerekçesiyle isyan başlatarak darbe girişiminde bulunduğu iddia edildi.

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Sudan'da Genel İstihbarat Teşkilatı üyelerinin düşük maaş gerekçesiyle isyan başlatarak darbe girişiminde bulunduğu iddia edildi.


Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Genel İstihbarat Teşkilatı çevresinde başlayan çatışmanın darbe girişimi olduğu iddia edildi. İstihbarat teşkilatı üyelerinin düşük maaşları gerekçe göstererek darbe girişiminde bulunduğu öne sürülürken konuyla ilgili açıklama yapan Sudan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Amer Mohamed Al-Hassan, teşkilat üyelerinin söz konusu girişimlerini utanç verici olarak yorumladı. Sudan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Al-Hassan, isyanın bastırılması konusunda ordu güçlerinin çabasının devam ettirildiğini açıklarken çok sayıda isyancının şuana kadar teslim olduğunu ve isyanın büyük oranda bastırıldığını açıkladı.


Sudan Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih ise yaptığı açıklamada yaşananları bir darbe girişimi olarak değerlendiremeyeceklerini, durumu sadece isyan hareketi olarak gördüklerini ifade etti.


Öte yandan Sudan'ın başkenti Hartum'da çatışmaların hala devam ettiği bildirildi. - HARTUM

Sudan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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