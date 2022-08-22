Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e çıktı - Son Dakika
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Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e çıktı

22.08.2022 23:24
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e çıktı

Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 83'e yükseldiği bildirildi.

Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 83'e yükseldiği bildirildi.

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden sağanağın yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 83'e çıktığı belirtildi.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı Teknik Birimi Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ebulbişr, yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği büyük Rönesans (Hedasi) Barajı inşaatı ile Sudan'daki sağanaklar ve sel arasında hiçbir bağlantı olmadığını belirtti.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlardan 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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Kaynak: AA

Nil Nehri, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e çıktı - Son Dakika
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