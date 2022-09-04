Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi - Son Dakika
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Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

04.09.2022 19:20
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 112'ye çıktı.

Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 112'ye çıktı.

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden sağanağın, yaklaşık 35 bin evin tamamen, 49 bin konutun ise kısmen yıkılmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 112'ye yükseldiği, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal kararı alınmıştı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi - Son Dakika
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