Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye çıktı - Son Dakika

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