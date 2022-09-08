Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye çıktı - Son Dakika
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Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye çıktı

08.09.2022 16:55
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye çıktı

Sudan'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 117'ye yükseldiği bildirildi.

Sudan'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 117'ye yükseldiği bildirildi.

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 117'ye, yaralananların sayısının 116'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, seller nedeniyle yaklaşık 42 bin evin tamamen, 62 bininin ise kısmen yıkıldığı kaydedildi.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil ise sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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Büyükelçi Neziroğlu Sudan'daki 5 yıllık görev süresini değerlendirdi: (1) Büyükelçi Neziroğlu Sudan'daki 5 yıllık görev süresini değerlendirdi: (1) Güney Sudan'daki çatışmalarda yaklaşık 3 ayda 173 kişi öldü Güney Sudan'daki çatışmalarda yaklaşık 3 ayda 173 kişi öldü
Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye çıktı - Son Dakika
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