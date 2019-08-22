Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 11 üyesi göreve başladı
28 dakika önce
Sudan'da ülkeyi 3 yıllık geçiş döneminde yönetecek asker-sivil ortaklığındaki Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 11 üyesi yemin ederek göreve başladı.
Sudan'da ülkeyi 3 yıllık geçiş döneminde yönetecek asker-sivil ortaklığındaki Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 11 üyesi yemin ederek göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:05
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