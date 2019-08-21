Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri yemin etti

Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi'nin (Egemenlik Konseyi) 9 üyesi, Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Yargıtay Başkanı Abbas Ali Babekir'in huzurunda yemin ederek, görevlerine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, askeri üyeler Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Korgeneral Şemseddin Kebbaşi, Korgeneral Yasir el-Ata, Tümgeneral İbrahim Cabir Kerim ile sivil üyeler Hasan Muhammed İdris, Sıddık Tavır, Muhammed el-Feki Süleyman, Ayşe Musa ve Raca Nikola, Yargıtay Başkanı Babekir ile Burhan önünde yemin etti.

Konseyin sivil üyelerinden Muhammed Hasan et-Teayişi yemin töreninde yer almadı.

Törenin ardından Devlet Başkanlığı üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Orgeneral Burhan, dün yayımladığı kararname ile Askeri Geçiş Konseyi'ni feshetmiş, ülkeyi 39 ay yönetecek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ilk başkanı sıfatıyla bu sabah yemin ederek göreve başlamıştı.

Orgeneral Burhan, Devlet Başkanlığı Konseyi'ne 21 ay başkanlık edecek.

Konsey 11 üyeden oluşuyor

Burhan'ın da üye olarak sayıldığı yeni konsey, 5'i feshedilen askeri yönetim, 5'i de muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından seçilen, biri ise tarafların üzerinde uzlaştığı sivil olmak üzere 11 kişiden oluşuyor.

Konseyin on birinci üyeliğine Kıpti Hristiyanlardan Raca Nikola seçildi.

Anayasal Bildiri

AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için 17 Ağustos Cumartesi imzalar atıldı.

Anayasal Bildiri anlaşmasına göre, Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemenlik Konseyi), kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması olacak.

Yeni konseyin atadığı Başbakan Abdullah Hamadok'un da bu akşam yemin ederek kabine çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Kabine üyelerinin bir hafta içerisinde açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

Geçiş döneminin en önemli gündem maddeleri

Barışın sağlanması, eski rejimin sembol isimlerinin yargılanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargı ve ordunun yeniden yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesi geçiş döneminin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Ordu karargahı önünde sivil hükümete geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan sivillere yönelik 3 Haziran'da gerçekleştirilen ve 100'ün üzerinde eylemcinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili bağımsız soruşturma komisyonu kurulacak. 3 yıl 3 ay sürecek geçiş döneminde konseye 21 ay asker, 18 ay bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve asker yönetimi tamamen sivillere devredecek.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.