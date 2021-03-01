Sudan'da devrik Cumhurbaşkanı Beşir döneminde atanan 300 kamu çalışanının görevine son verildi - Son Dakika

Sudan'da devrik Cumhurbaşkanı Beşir döneminde atanan 300 kamu çalışanının görevine son verildi

01.03.2021 22:13
Sudan'da devrik Cumhurbaşkanı Beşir döneminde atanan 300 kamu çalışanının görevine son verildi, System.String[]

Sudan'da eski rejimin tasfiyesi ve yolsuzlukla mücadele için kurulan komite, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde usulsüz atandıkları gerekçesiyle 300 kamu görevlisinin işine son verdi.

Sudan'da eski rejimin tasfiyesi ve yolsuzlukla mücadele için kurulan komite, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde usulsüz atandıkları gerekçesiyle 300 kamu görevlisinin işine son verdi.

Eski Rejimin Tasfiyesi ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Üyesi Taha Osman, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Sudan Merkez Bankası ve ona bağlı şirketler ile Sudan Elektrik Kurumunun da aralarında olduğu şirketlerde çalışan 300 çalışanın usulsüz getirildiği görevlerinden alındığını bildirdi.

Osman, Beşir rejimi ile bağlantısı bulunan bazı derneklerin ruhsatlarının da iptal edildiğini söyledi.

Üyelerden Vecdi Salih de komitenin bazı şirketler ile gayrimenkullere de el koyduğunu kaydetti.

30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi 2019'da sona ermişti

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Merkez Bankası, Hartum, Sudan, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da devrik Cumhurbaşkanı Beşir döneminde atanan 300 kamu çalışanının görevine son verildi - Son Dakika


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