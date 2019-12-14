Sudan'da devrik lider el-Beşiri'in yargılanması - Son Dakika

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Sudan'da devrik lider el-Beşiri'in yargılanması
6 saat önce
Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması için başkent Hartum'da hakim karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:41 Kaynak: AA
Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması için başkent Hartum'da hakim karşısına çıktı. Devrik lider el- Beşiri'in yakınları ise suçlamaları protesto etmesi üzerine duruşmayı yöneten hakim el-Sadık el-Fekki Abdülrahman tarafından salondan çıkarıldı.
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