Sudan'da devrimcilerden, "İsrail ile görüşen Burhan'a hesap sorun" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan'da devrimcilerden, 'İsrail ile görüşen Burhan'a hesap sorun' çağrısı - Son Dakika

Sudan'da devrimcilerden, "İsrail ile görüşen Burhan'a hesap sorun" çağrısı

21 dakika önce

Sudan'da devrimci gençlerden oluşan "Direniş Komiteleri" mensubu onlarca kişi, başkentte düzenledikleri protesto gösterisinde, İsrail'le görüştüğü için Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'dan hesap sorulmasını istedi.

Sudan'da devrimci gençlerden oluşan "Direniş Komiteleri" mensubu onlarca kişi, başkentte düzenledikleri protesto gösterisinde, İsrail'le görüştüğü için Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'dan hesap sorulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i deviren gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliğinin (SPA) başkentteki merkezi önünde toplanan onlarca kişi, devrimin hedeflerine uygun hareket etmediği gerekçesiyle SPA'yı protesto etti.

Grup, İsrail ile görüşmesi nedeniyle Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'dan da hesap sorulmasını talep etti.

SPA önünde lastik yakan eylemciler, "SPA, bizi temsil etmiyor. SPA, düş artık." şeklinde sloganlar attı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıtı gösterilerin başlamasının ardından mahallelerde örgütlenen Direniş Komiteleri, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarını deviren eylemlerde kitlelerin yönlendirilmesinde önemli rol üstlendi.

Sudan'da devrimcilerden, İsrail ile görüşen Burhan'a hesap sorun çağrısı

İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:41 Kaynak: AA
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